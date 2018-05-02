В МИД РФ призвали выработать в ООН механизм противодействия фейкам в СМИ

Москва, 2 мая. Самобытные старания стран по борьбе с ложными новостями едва ли будут плодотворными, и существует «реальная опасность» того, что они приведут к подавлению инакомыслия и зачистке информационного пространства от неугодных СМИ. Об этом сообщил руководитель отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич.

В ходе выступления на 40-й сессии Комитета ООН по информации, российский дипломат озвучил предложение Москвы о выработке механизма противодействия фейкам.

«Односторонние и разнонаправленные попытки борьбы некоторых стран с фейковыми новостями на уровне своих национальных законодательств вряд ли окажутся эффективными», — отметил он.

Буякевич добавил, что есть реальная угроза того, что в ходе этой борьбы международное право и общепринятые демократические и гуманистические принципы отойдут на второй план, уступив место тоталитарным методам подавления инакомыслия, передает ТАСС.

Он решительно подчеркнул, что РФ призывает государства к взаимодействию по данному вопросу, а также приложению совместных усилий по выработке инструментов противодействия фейкам, отвечающего интересам абсолютно всех стран.