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В МИД РФ призвали выработать в ООН механизм противодействия фейкам в СМИ
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    В МИД РФ призвали выработать в ООН механизм противодействия фейкам в СМИ

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    В МИД РФ призвали выработать в ООН механизм противодействия фейкам в СМИ

    Москва, 2 мая. Самобытные старания стран по борьбе с ложными новостями едва ли будут плодотворными, и существует «реальная опасность» того, что они приведут к подавлению инакомыслия и зачистке информационного пространства от неугодных СМИ. Об этом сообщил руководитель отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич.

    В ходе выступления на 40-й сессии Комитета ООН по информации, российский дипломат озвучил предложение Москвы о выработке механизма противодействия фейкам.

    «Односторонние и разнонаправленные попытки борьбы некоторых стран с фейковыми новостями на уровне своих национальных законодательств вряд ли окажутся эффективными», — отметил он.

    Буякевич добавил, что есть реальная угроза того, что в ходе этой борьбы международное право и общепринятые демократические и гуманистические принципы отойдут на второй план, уступив место тоталитарным методам подавления инакомыслия, передает ТАСС.

    Он решительно подчеркнул, что РФ призывает государства к взаимодействию по данному вопросу, а также приложению совместных усилий по выработке инструментов противодействия фейкам, отвечающего интересам абсолютно всех стран.

    Автор: Дана Балан
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