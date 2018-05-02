Эксперты составили список стран с самыми высокими военными расходами

Стокгольм, 2 мая. Эксперты подсчитали, что Россия заняла четвертую строчку рейтинга мировых военных расходов за прошлый год — показатель составил $1,7 трлн. Об этом свидетельствуют данные специалистов из Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

По данным экспертов, военные расходы США за ушедший год составили 35% от мировых затрат (порядка $610 млрд).

Отмечается, что на второй строчке рейтинга по военным затратам расположился Китай — по примерным подсчетам 13% ($228 млрд). Третье место досталось Эр-Рияду с приблизительно 4% ($69,4 млрд).

По данным специалистов, Россия попала на четвертую строчку рейтинга с 3,8% от мирового объема затрат.

Напомним, ранее в СИПРИ сообщили, что мировые оборонные траты за 2017 год составили $1,7 трлн, превысив показатели 2016 года на 1,1%.