До победы: Пашинян призвал соратников блокировать все улицы и дороги Армении‍

Ереван, 2 мая. Лидер протестных акций в Армении Никол Пашинян после того, как стало известно, что большинство депутатов Национального собрания не отдало свои голоса за избрание его на должность премьер-министра, призвал чиновников к массовой забастовке, а своих единомышленников — к тотальной акции гражданского неповиновения, включающей блокирование улиц и дорог.

«Завтра государственные служащие должны объявить всеобщую забастовку. Завтра число неприсоединившихся к тотальным акциям гражданского неповиновения можно будет сосчитать на пальцах», — заявил он.

Пашинян подчеркнул, что митингующим надо перекрыть все улицы, дороги и пути к воздушной гавани.

По его словам, требования протестующих сохраняются — необходимо избрать премьера «от народа».

Соратники оппозиционера выразили готовность митинговать в Ереване «до победы», передает РИА Новости.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», в минувший вторник парламент Армении не избрал Пашиняна новым премьер-министром. За политика проголосовали 45 депутатов, тогда как для избрания необходимы голоса 53.