Меню
Политика
До победы: Пашинян призвал соратников блокировать все улицы и дороги Армении‍
Технологии
Сайт Росприроднадзра восстановил работу после хакерской атаки
Следующая новость
Загрузка...

    До победы: Пашинян призвал соратников блокировать все улицы и дороги Армении‍

    222

    До победы: Пашинян призвал соратников блокировать все улицы и дороги Армении

    Ереван, 2 мая. Лидер протестных акций в Армении Никол Пашинян после того, как стало известно, что большинство депутатов Национального собрания не отдало свои голоса за избрание его на должность премьер-министра, призвал чиновников к массовой забастовке, а своих единомышленников — к тотальной акции гражданского неповиновения, включающей блокирование улиц и дорог.

    «Завтра государственные служащие должны объявить всеобщую забастовку. Завтра число неприсоединившихся к тотальным акциям гражданского неповиновения можно будет сосчитать на пальцах», — заявил он.

    Пашинян подчеркнул, что митингующим надо перекрыть все улицы, дороги и пути к воздушной гавани.

    По его словам, требования протестующих сохраняются — необходимо избрать премьера «от народа».

    Соратники оппозиционера выразили готовность митинговать в Ереване «до победы», передает РИА Новости.

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», в минувший вторник парламент Армении не избрал Пашиняна новым премьер-министром. За политика проголосовали 45 депутатов, тогда как для избрания необходимы голоса 53.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.