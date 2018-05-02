Антонов заявил о необходимости защищать правду о ВОВ для пресечения повторения трагедии

Вашингтон, 2 мая. Российская сторона будет защищать правду о событиях Второй мировой войны и противостоять попыткам переписать страницы истории, чтобы не допустить возрождения человеконенавистнических мыслей и повторения страшных трагедий. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая накануне на премьерном для Америки показе фильма Константина Хабенского «Собибор» в российском посольстве в Вашингтоне.

Российский дипломат подчеркнул, что в последнее время фиксируются попытки переписать историю, бросить тень на подвиг РФ, которая вместе с соратниками по антигитлеровской коалиции уничтожила нацизм.

Антонов заверил, что «такие попытки фактически означают оправдание преступлений нацизма и открывают путь для возрождения человеконенавистнических идей», передает ТАСС.

Он отметил, что российский долг — не только чтить память миллионов погибших, но и защищать правду о событиях Второй мировой войны, доносить ее до молодежи.

Он поблагодарил режиссера и исполнителя главной роли фильма «Собибор» Константина Хабенского за презентацию фильма в американской столице.