Меню
Общество
Антонов заявил о необходимости защищать правду о ВОВ для пресечения повторения трагедии
Технологии
Сайт Росприроднадзра восстановил работу после хакерской атаки
Следующая новость
Загрузка...

    Антонов заявил о необходимости защищать правду о ВОВ для пресечения повторения трагедии

    130

    Антонов заявил о необходимости защищать правду о ВОВ для пресечения повторения трагедии

    Вашингтон, 2 мая. Российская сторона будет защищать правду о событиях Второй мировой войны и противостоять попыткам переписать страницы истории, чтобы не допустить возрождения человеконенавистнических мыслей и повторения страшных трагедий. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая накануне на премьерном для Америки показе фильма Константина Хабенского «Собибор» в российском посольстве в Вашингтоне.

    Российский дипломат подчеркнул, что в последнее время фиксируются попытки переписать историю, бросить тень на подвиг РФ, которая вместе с соратниками по антигитлеровской коалиции уничтожила нацизм.

    Антонов заверил, что «такие попытки фактически означают оправдание преступлений нацизма и открывают путь для возрождения человеконенавистнических идей», передает ТАСС.

    Он отметил, что российский долг — не только чтить память миллионов погибших, но и защищать правду о событиях Второй мировой войны, доносить ее до молодежи.

    Он поблагодарил режиссера и исполнителя главной роли фильма «Собибор» Константина Хабенского за презентацию фильма в американской столице.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.