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Новорожденный британский принц получил свидетельство о рождении
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    Новорожденный британский принц получил свидетельство о рождении

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    Новорожденный британский принц получил свидетельство о рождении

    Лондон, 2 мая. Появившийся накануне на свет принц Луи Артур Чарльз, сын принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, получил свидетельство о рождении. Об этом сообщает BBC Newsbeat.

    Отмечается, что в документе указано полное имя Луи — Его Королевское Высочество принц Луи Артур Чарльз Кембриджский. Малыш родился 23 апреля 2018 года в медицинском учреждении лондонского района Вестминстер.

    По данным издания, свидетельство о рождении также содержит данные о родителях Луи. В графе «род занятий» у Уильяма и Кейт указано «принц Великобритании» и «принцесса Великобритании».

    Автор: Дана Балан
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