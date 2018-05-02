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Южная Корея не откажется от военных США в случае подписания договора с КНДР
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    Южная Корея не откажется от военных США в случае подписания договора с КНДР

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    Южная Корея не откажется от военных США в случае подписания договора с КНДР

    Сеул, 2 мая. Американские военнослужащие останутся в Южной Корее, даже если стране удастся подписать мирное соглашение с Северной Кореей. Об этом передает информационное агентство Yonhap News Agency.

    Отмечается, что позиция сеульского правительства заключается в том, что военные силы Соединенных Штатов в Корее играют роль посредника между крупными странами, такими как Китай и Япония, которые соседствуют со страной.

    «Этим государство объясняет необходимость присутствия вооруженных сил США», — приводятся слова представителя главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

    Согласно информации агентства, на данном этапе на территории страны находятся 28,5 тыс. американских военных.

    Как сообщала «Газета.Ru», ранее Мун Чжэ Ин попросил Организацию объединенных наций проконтролировать сворачивание ядерной программы Пхеньяна.

    Автор: Дана Балан
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