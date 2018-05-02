Продажи iPhone оказались намного ниже прогнозов аналитиков

Нью-Йорк, 2 мая. Американская компания Apple превзошла ожидания по квартальному доходу, который достиг $61,14 млрд, однако доля продаж iPhone оказалась ниже прогнозов. Это следует из данных отчета компании.

Отмечается, что в первом квартале было реализовано порядка 52,28 млн телефонов iPhone, но аналитическая компания StreetAccount прогнозировала, что будет продано примерно 52,54 млн девайсов.

Также отмечается, что две трети выручки «яблочная» корпорация получает именно от продаж смартфонов.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», в конце апреля стало известно, что Apple, скорее всего, изменит подход к названиям новых смартфонов линейки iPhone и уберет оттуда цифры.