Четыре автомобиля столкнулись в Приморском крае, есть пострадавшие

Владивосток, 2 мая. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием четырех автомобилей в Надеждинском районе Приморского края. Об этом сообщает краевое управление МВД России.

По данным ведомства, 59-летний мужчина, находясь за рулем Nissan, ехал из Владивостока в Уссурийск. На 716-м километре шоссе А-370 мужчина не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где поочередно совершил столкновения с тремя транспортными средствами.

«В результате ДТП пострадали семь человек: мужчина и женщина в возрасте 34 и 33 лет, две девочки в возрасте 13 лет, а также девочка 11 лет, женщина в возрасте 34 лет и 59-летний мужчина», — следует из сообщения пресс-службы ведомства.

На место происшествия прибыли экстренные службы. На данный момент пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

Как сообщала Deita.ru, ранее очевидцы сняли видео с места массового ДТП в Приморье.