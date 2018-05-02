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СМИ узнали, что Трамп соврал о своем здоровье перед президентскими выборами в США
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    СМИ узнали, что Трамп соврал о своем здоровье перед президентскими выборами в США

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    СМИ узнали, что Трамп соврал о своем здоровье перед президентскими выборами в США

    Вашингтон, 2 мая. Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп надиктовал персональному экс-врачу Харольду Борнстейну справку о собственном здоровье перед президентскими выборами в 2016 году. Об этом передает телеканал CNN.

    «Если мистера Трампа изберут, могу сказать определенно, он станет самым здоровым человеком, который становился президентом», — рассказал в эфире телеканала Борнстейн перед выборами в 2016 году.

    Кроме того, представители СМИ отметили, что это заявление вызвало спорную реакцию в прессе: многие не поверили, что Трамп, известный любовью к фастфуду, в том числе стейкам и мясным рулетам, может быть так здоров.

    В настоящее время выяснилось, что глава американский президент соврал Борнстейну в письме о своем здоровье. Также доктор отметил, что некоторые фрагменты он нафантазировал сам.

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», в 1984 году Трамп притворился своим представителем, чтобы попасть в список Forbes.

    Автор: Дана Балан
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