СМИ узнали, что Трамп соврал о своем здоровье перед президентскими выборами в США

Вашингтон, 2 мая. Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп надиктовал персональному экс-врачу Харольду Борнстейну справку о собственном здоровье перед президентскими выборами в 2016 году. Об этом передает телеканал CNN.

«Если мистера Трампа изберут, могу сказать определенно, он станет самым здоровым человеком, который становился президентом», — рассказал в эфире телеканала Борнстейн перед выборами в 2016 году.

Кроме того, представители СМИ отметили, что это заявление вызвало спорную реакцию в прессе: многие не поверили, что Трамп, известный любовью к фастфуду, в том числе стейкам и мясным рулетам, может быть так здоров.

В настоящее время выяснилось, что глава американский президент соврал Борнстейну в письме о своем здоровье. Также доктор отметил, что некоторые фрагменты он нафантазировал сам.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», в 1984 году Трамп притворился своим представителем, чтобы попасть в список Forbes.