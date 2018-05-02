Российские санкции привели к убыткам производителя латвийских шпрот

Рига, 2 мая. Потери латвийского рыбоперерабатывающего предприятия Brvais Vilnis в минувшем году выросли практически в два раза — до 1,122 миллиона евро. Об этом передает агентство Sputnik Latvija.

Отмечается, что на результатах работы завода в ушедшем году сказались российские санкции, которые ограничили поставки рыбной продукции из Латвии.

Также к убыткам привели девальвация украинской гривны, уменьшение покупательной способности в государствах Закавказья и Средней Азии и, конечно, высокая конкуренция на рынке продаж рыбных консервов в Европе.

Brvais vilnis был основан еще в Советском Союзе в 1949 году, а почти 30 лет назад его преобразовали в акционерное общество.

Напомним, в декабре 2017 года в Россельхознадзоре рассказали о сроках начала поставок шпрот из Прибалтики на российский рынок.