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На Украине признали, что «Северный поток — 2» не остановить
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    На Украине признали, что «Северный поток — 2» не остановить

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    На Украине признали, что «Северный поток — 2» не остановить

    Киев, 2 мая. На Украине признают, что Киев не сможет повлиять на строительство газопровода «Северный поток — 2».

    По словам бывшего главы министерства энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, Европа пытается сохранить баланс из-за сокращения добычи газа в Северном море и отказа Германии и Бельгии от атомной энергетики. Европейские страны заинтересованы в «Северном потоке — 2», поэтому реализацию проекта уже не остановить.

    На Украине признали, что «Северный поток — 2» не остановить

    Бывший украинский чиновник в эфире местного телевидения рассказал, что Киев потеряет как минимум половину доходов из-за «Турецкого потока» и «Северного потока — 2». Россия, в свою очередь, наращивает поставки газа в Европу.

    Напомним, в рамках «Северного потока — 2» будут построены две нитки газопровода. Украинские власти выступают против строительства газопровода, поскольку опасаются, что потеряют доходы и транзита газа из России.

    На Украине признали, что «Северный поток — 2» не остановить

    Автор: Настасья Шеркунова
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