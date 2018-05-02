На Украине признали, что «Северный поток — 2» не остановить

Киев, 2 мая. На Украине признают, что Киев не сможет повлиять на строительство газопровода «Северный поток — 2».

По словам бывшего главы министерства энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, Европа пытается сохранить баланс из-за сокращения добычи газа в Северном море и отказа Германии и Бельгии от атомной энергетики. Европейские страны заинтересованы в «Северном потоке — 2», поэтому реализацию проекта уже не остановить.

Бывший украинский чиновник в эфире местного телевидения рассказал, что Киев потеряет как минимум половину доходов из-за «Турецкого потока» и «Северного потока — 2». Россия, в свою очередь, наращивает поставки газа в Европу.

Напомним, в рамках «Северного потока — 2» будут построены две нитки газопровода. Украинские власти выступают против строительства газопровода, поскольку опасаются, что потеряют доходы и транзита газа из России.