ВКС РФ примут на вооружение новую систему управления ПВО

Москва, 2 мая. Воздушно-космические силы России примут на вооружение новую систему управления для противовоздушной обороны.

Автоматизированная система управления средствами ПВО, которая включает в себя искусственный интеллект, испытали в ВКС РФ. С ее помощью получится объединить ЗРС С-300 и С-400, ЗРПК «Панцирь» и современную радиолокационную систему, сообщает газета «Известия».

Представители российского оборонного ведомства рассказали изданию, что система будет анализировать обстановку в воздухе и рекомендовать, какое вооружение применять. В настоящее время новая система управления средствами ПВО проходит испытания в рамках опытных учений. Данная система позволит повысить скорость реагирования в случае изменения обстановки в бою.

