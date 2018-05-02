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ВКС РФ примут на вооружение новую систему управления ПВО
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    ВКС РФ примут на вооружение новую систему управления ПВО

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    ВКС РФ примут на вооружение новую систему управления ПВО

    Москва, 2 мая. Воздушно-космические силы России примут на вооружение новую систему управления для противовоздушной обороны.

    Автоматизированная система управления средствами ПВО, которая включает в себя искусственный интеллект, испытали в ВКС РФ. С ее помощью получится объединить ЗРС С-300 и С-400, ЗРПК «Панцирь» и современную радиолокационную систему, сообщает газета «Известия».

    Представители российского оборонного ведомства рассказали изданию, что система будет анализировать обстановку в воздухе и рекомендовать, какое вооружение применять. В настоящее время новая система управления средствами ПВО проходит испытания в рамках опытных учений. Данная система позволит повысить скорость реагирования в случае изменения обстановки в бою.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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