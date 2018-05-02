«Чувствуешь на себе чей-то взгляд»: попавшие под огонь ВСУ жители Верхнеторецкого рассказали про обстрелы

Верхнеторецкое, 2 мая. Несмотря на то, что первый день мая — это праздник Весны и Труда, украинские военнослужащие не посчитали необходимым изменять своей привычной тактике обстрелов территории Донецкой Народной Республики.

Так, во вторник днем с позиций 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, обстрелу подверглись жилые дома поселка Верхнеторецкое. При этом, как отмечают жители этого населенного пункта, такой случай не является чем-то уникальным — обстрелы происходят регулярно.

«Каждый день стреляют, каждый вечер. Из всего, что есть. За последнее время не было и суток, чтобы нас не обстреливали. Из-за этого бывают перебои со светом, недавно вообще газовую трубу перебили», — рассказывает жительница поселка Галина Григорьевна.

На этот раз в результате попадания гранат из автоматического гранатомета во дворе собственного дома осколочные ранения получили сразу двое мирных жителей — семейная пара, проживающая по улице Красной.

«У нас обстрел уже шел, я из кухни вышла, чтобы в подвал спрятаться, только взялась за дверь, и тут прилетело. У нас там гараж, и попало в него, чуть выше ворот, в стену», — рассказывает пострадавшая.

По ее словам, жизнь на линии фронта сопряжена с постоянным риском для жизни, так как позиции ВСУ располагаются совсем недалеко.

«Наш двор же с украинских позиций просматривается. Другой раз прямо чувствуешь на себе чей-то взгляд. Наверное, смотрят же, наблюдают. Видят, кто и где», — добавляет она.

Первыми на место обстрела прибыли военнослужащие Вооруженных сил ДНР, которые оказали раненым первую медицинскую помощь и эвакуировали их из опасной зоны. В дальнейшем пострадавшие были доставлены в больницу Горловки.

«А я к ней из-за подвала бежал. И, главное, не слышно было! Пулеметы, автоматы слышно, а тут мы даже испугаться не успели. Обычно обстрелы вечером начинаются, так мы на улицу и не выходим. А тут вот», — добавляет муж пострадавшей, которому украинский осколок попал в район ключицы.

Стоит добавить, что это преступление не осталось без ответа: огневые точки на позициях 25-й бригады ВСУ были незамедлительно подавлены бойцами Вооруженных сил ДНР из незапрещенного минскими соглашениями вооружения. Столбы густого дыма были видны за много километров.