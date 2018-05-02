Рената Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко

Москва, 2 мая. Актриса Рената Литвинова выложила в своем Instagram фотографию своей коллеги Елены Величко, выразив соболезнования в связи с ее кончиной.

«Леночка Величко — прощай… актриса театра мимики и жеста, прообраз Яи (персонажа, прим. ФАН) из моей повести «Обладать и принадлежать», по которой Валерий Тодоровский снял фильм «Страна глухих», – написал Литвинова.

Величко скончалась в возрасте 32 лет, подробности ее смерти пока не сообщаются.

Картина «Страна глухих» была снята в 1997 году. По словам Литвиновой, прообразом героини Дины Корзун, сыгравшей глухую танцовщицу Яи, стала именно Елена Величко. Кроме того. Величко также работала над фильмом «Ленинград. Ноябрь».

Напомним, что 21 апреля в Москве в возрасте 83 лет скончалась советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР Нина Дорошина.