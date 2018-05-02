«Приговор эпохе Порошенко»: Саакашвили прокомментировал избиение Найема

Киев, 2 мая. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал видео с избиением депутата Верховной рады Украины Мустафы Найема. По словам Саакашвили, эти кадры – «приговор эпохе Порошенко».

«Как подло - пятеро на одного. Эти Кадры - приговор эпохи Порошенко, Авакова и Луценко, лузеров и врагов Украины», – написал Саакашвили в своем Facebook (авторская орфография сохранена, прим. ФАН).

Напомним, что Найем был избит неизвестным в ходе дорожного конфликта в центре Киева. Как ранее заявил депутат украинского парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко, полиции уже удалось задержать троих нападавших. По словам Геращенко, Найем в результате конфликта получил легкие телесные повреждения. Сам пострадавший заявил, что находится в больнице с переломом челюсти.