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«Приговор эпохе Порошенко»: Саакашвили прокомментировал избиение Найема
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    «Приговор эпохе Порошенко»: Саакашвили прокомментировал избиение Найема

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    «Приговор эпохе Порошенко»: Саакашвили прокомментировал избиение Найема

    Киев, 2 мая. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал видео с избиением депутата Верховной рады Украины Мустафы Найема. По словам Саакашвили, эти кадры – «приговор эпохе Порошенко».

    «Как подло - пятеро на одного. Эти Кадры - приговор эпохи Порошенко, Авакова и Луценко, лузеров и врагов Украины», – написал Саакашвили в своем Facebook (авторская орфография сохранена, прим. ФАН).

    Напомним, что Найем был избит неизвестным в ходе дорожного конфликта в центре Киева. Как ранее заявил депутат украинского парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко, полиции уже удалось задержать троих нападавших.  По словам Геращенко, Найем в результате конфликта получил легкие телесные повреждения. Сам пострадавший заявил, что находится в больнице с переломом челюсти.

     

    Автор: Антон Зарубин
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