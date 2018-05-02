Смена формата АТО направлена на срыв минских соглашений – эксперт

Москва, 2 мая. Инициатива украинского президента Петра Порошенко по изменению формата так называемой АТО, которую киевские власти переименовали в «Операцию объединенных сил», преследует своей целью срыв выполнения минских соглашений. Об этом заявил политолог Денис Денисов.

«Это очередной продуманный шаг со стороны Украины, направленный на подрыв Минских соглашений и узаконивание войны против граждан Донбасса», – заявил эксперт.

По его словам, теперь на Украине уже на законодательном уровне закреплено, что власти страны якобы ведут оборонительные действия против России, а не участвуют в гражданской войне против жителей Донбасса. Денисов подчеркнул, что действия Киева ведут к формированию параллельной реальности гражданской войны в Донбассе, где нет мест минским соглашениям. Он также добавил, что Киев предпринимает подобные шаги с согласия США и европейских партнеров.