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Минфин США предоставил дополнительный месяц для продажи активов Rusal, En+ и ГАЗ‍
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    Минфин США предоставил дополнительный месяц для продажи активов Rusal, En+ и ГАЗ‍

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    Минфин США предоставил дополнительный месяц для продажи активов Rusal, En+ и ГАЗ

    Вашингтон, 2 мая. Минфин США предоставил дополнительный месяц для американских инвесторов, чтобы те избавились от акций и бондов российских компаний En+, РУСАЛ и ГАЗ, в отношении которых Вашингтон ранее ввел санкции.

    Как отметили в Минфине США, инвесторы должны избавиться от активов данных компаний до 6 июня. Данный срок установлен лицензией 13А, выпущенной американским ведомством, пишет «Газета.ru».

    Кроме того, была выпущена новая лицензия 12В, продлевающая до 5 июня возможность избавиться от активов  компаний «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance, SC EuroSibEnergo, «Газпром бурение», «Ладога Менеджмент», АО NPV Engineering и группы «Ренова», сообщает RT. Данные компании были внесены в санкционный список США в связи с конфликтом на Украине.

    Напомним, что ранее министр финансов США Стивен Мнучин опроверг сообщения о том, что Вашингтон намерен вывести из бизнеса компанию «РУСАЛ», принадлежащую российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

    Автор: Антон Зарубин
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