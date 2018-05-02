Названы самые популярные японские автомобили в России

Москва, 2 мая. Аналитики подготовили список самых популярных у россиян японских автомобильных брендов. При подготовке рейтинга учитывались продажи за первые три месяца текущего года.

Лидером по итогам продаж первого квартала стала Toyota RAV4. За первые три месяца 2018 года его продали 6 646 раз, пишет «Пятый канал». Второе место досталось Toyota Camry – ее приобрели 6 021 раз. Третье позиция у Mitsubishi Outlander с 5 527 реализованными машинами.

На четвертом месте Nissan X-Trail, который был продан 5 255 раз, сообщает телеканал «360». Пятое место занял Nissan Qashqai с 4 850 проданными моделями.

Согласно проведенному анализу, самой популярной японской маркой на российском авторынке является Toyota. В первом квартале этого года было продано 19 051 машина – это на 2,6% больше, чем было продано за аналогичный период в прошлом году. Второе место занимает Nissan, третье – Mitsubishi. Четвертая позиция у Mazda, а замыкает пятерку лидеров Datsun.