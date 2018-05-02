Ким Чен Ын назвал место проведения встречи с Трампом – СМИ

Вашингтон, 2 мая. Руководитель КНДР Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в пограничном пункте Пханмунджом, расположенном на границе между Северной и Южной Кореей. Об этом сообщает ряд американских СМИ.

По их данным, убедить Ким Чен Ына провести саммит с участием Трампа в Пханмунджоме сумел президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Как пишет RT, решение Ким Чен Ына встретится с Трампом именно в этом пограничном пункте связано с тем, что там уже подготовлено все необходимое для проведения встречи на высоком уровне. Сам саммит должен состояться в конце мая. Подчеркивается, что ряд мероприятий может пройти на пограничной территории Северной Кореи.

Кроме Трампа, в саммите может принять участие и Мун Чжэ Ин, пишет «Пятый канал». Отметим, что встреча руководителя КНДР и президента Южной Кореи состоялась 27 апреля. Ким Чен Ын стал первым главой Северной Кореи, посетившим Южную с 1953 года.