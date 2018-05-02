Меню
Весь мир
Парламент Великобритании принял «поправку Магнитского»
Экономика
Названы самые популярные японские автомобили в России
Следующая новость
Загрузка...

    Парламент Великобритании принял «поправку Магнитского»

    37

    Парламент Великобритании принял «поправку Магнитского»

    Лондон, 2 мая. Британский парламент принял «поправку Магнитского», предусматривающую введение санкций за грубые нарушения прав человека. Данный документ, являющийся поправкой к Законопроекту о санкциях и противодействии отмыванию денег, был принят без голосования.

    Принятый британскими парламентариями документ соответствует одноименному закону, принятому в США. Он позволяет замораживать активы, а также запрещает выдачу виз иностранным чиновникам, которых подозревают в причастности к коррупции и нарушениям прав человека.

    «Это очень важный момент для этой палаты и для зашиты прав человека, которую Великобритания всегда с гордостью демонстрирует», – сказал заместитель главы Форин-офиса Алан Данкан, пишет RT.

    После того, как данный документ был принят в третьем чтении, он будет рассмотрен верхней палатой парламента. В силу закон вступит после согласования законопроекта обеими палатами британского парламента, а также получит так называемую санкцию от королевы Елизаветы II.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.