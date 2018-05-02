Парламент Великобритании принял «поправку Магнитского»

Лондон, 2 мая. Британский парламент принял «поправку Магнитского», предусматривающую введение санкций за грубые нарушения прав человека. Данный документ, являющийся поправкой к Законопроекту о санкциях и противодействии отмыванию денег, был принят без голосования.

Принятый британскими парламентариями документ соответствует одноименному закону, принятому в США. Он позволяет замораживать активы, а также запрещает выдачу виз иностранным чиновникам, которых подозревают в причастности к коррупции и нарушениям прав человека.

«Это очень важный момент для этой палаты и для зашиты прав человека, которую Великобритания всегда с гордостью демонстрирует», – сказал заместитель главы Форин-офиса Алан Данкан, пишет RT.

После того, как данный документ был принят в третьем чтении, он будет рассмотрен верхней палатой парламента. В силу закон вступит после согласования законопроекта обеими палатами британского парламента, а также получит так называемую санкцию от королевы Елизаветы II.