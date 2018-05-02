Пашинян намерен повторно баллотироваться на пост премьер-министра Армении

Ереван, 2 мая. Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян объявил, что намерен повторно выдвигаться на пост премьер-министра в ходе следующего заседания парламента, назначенного на 8 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его официального представителя Тиграна Авиняна.

Авинян подтвердил, что Пашинян намерен повторно выдвигаться на пост премьера, пишет RT.

«Да, однозначно (будет выдвигаться, прим ФАН)», — сказал Авинян.

По словам Авиняна, Пашинян не намерен вносить в свою программу изменения с учетом пожеланий правящей Республиканской партии Армении.

«Будем слушать только то, что будет требовать от нас народ. Это та легитимная сила, которая может требовать», – заявил официальный представитель Пашиняна.

Напомним, что ранее «Пятый канал» писал о том, что за лидера оппозиции Никола Пашиняна проголосовали 45 депутатов. Для избрания премьера было необходимо 53 голоса – таким образом, его кандидатура была отклонена.