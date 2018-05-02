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Пашинян намерен повторно баллотироваться на пост премьер-министра Армении
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    Пашинян намерен повторно баллотироваться на пост премьер-министра Армении

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    Пашинян намерен повторно баллотироваться на пост премьер-министра Армении

    Ереван, 2 мая. Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян объявил, что намерен повторно выдвигаться на пост премьер-министра в ходе следующего заседания парламента, назначенного на 8 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его официального представителя Тиграна Авиняна.

    Авинян подтвердил, что Пашинян намерен повторно выдвигаться на пост премьера, пишет RT.

    «Да, однозначно (будет выдвигаться, прим ФАН)», — сказал Авинян. 

    По словам Авиняна, Пашинян не намерен вносить в свою программу изменения с учетом пожеланий правящей Республиканской партии Армении.

    «Будем слушать только то, что будет требовать от нас народ. Это та легитимная сила, которая может требовать», – заявил официальный представитель Пашиняна.

    Напомним, что ранее «Пятый канал» писал о том, что за лидера оппозиции Никола Пашиняна проголосовали 45 депутатов. Для избрания премьера было необходимо 53 голоса – таким образом, его кандидатура была отклонена.

     

    Автор: Антон Зарубин
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