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Facebook создаст собственный сервис для онлайн-знакомств – Цукерберг
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    Facebook создаст собственный сервис для онлайн-знакомств – Цукерберг

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    Facebook создаст собственный сервис для онлайн-знакомств – Цукерберг

    Сан-Франциско, 2 мая. Компания Facebook анонсировала свои планы по созданию службы онлайн-знакомств. Об этом заявил глава компании Марк Цукерберг, выступая на конференции для разработчиков F8 Facebook.

    «В Facebook есть 200 миллионов человек, которые причисляют себя к одиноким, поэтому очевидно, что здесь что-то можно сделать», — приводит слова Цукерберга «Пятый канал».

    Он подчеркнул, что организация службы знакомств станет естественным шагом для Facebook, являющейся одной из крупнейших площадок для общения в интернете. По словам Цукерберга, новые возможности, запланированные соцсетью, будут доступны для одиноких людей, ищущих серьезных отношений, уже в ближайшее время.

    Как пишет «Газета.ru», после заявления главы Facebook, курс акций других сервисов для онлайн-знакомств серьезно упал. В частности, акции Match Group Inc, которой принадлежит приложение для знакомств Tinder, рухнули почти на 23%.

     

    Автор: Антон Зарубин
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