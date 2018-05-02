Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Крыму

Севастополь, 2 мая. Девять человек, в том числе – пятеро детей, пострадали в Крыму в результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает Минздрав республики.

Как сообщается, авария с участием микроавтобуса Ford, перевозившим детей, и легкового автомобиля Skoda произошла на 25-м километре трассы Симферополь—Евпатория в районе села Скворцово. В результате ДТП пострадали девять человек – пятеро детей и четверо взрослых. Все они были доставлены в медицинские учреждения, пишет RT.

«В результате ДТП пострадало девять человек: пятеро детей и четверо взрослых. Все они госпитализированы», — приводит сообщение Минздрава РИА Новости.

Двое детей сейчас находятся в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести. Все они были доставлены в республиканскую детскую больницу, пишет «Пятый канал». Взрослые были госпитализированы в шестую городскую больницу Симферополя. Один из взрослых находится в тяжелом состоянии. Причины ДТП сейчас расследуются.