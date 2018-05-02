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Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Крыму
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    Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Крыму

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    Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Крыму

    Севастополь, 2 мая. Девять человек, в том числе – пятеро детей, пострадали в Крыму в результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает Минздрав республики.

    Как сообщается, авария с участием микроавтобуса Ford, перевозившим детей,  и легкового автомобиля Skoda произошла на 25-м километре трассы Симферополь—Евпатория в районе села Скворцово.  В результате ДТП пострадали девять человек – пятеро детей и четверо взрослых. Все они были доставлены в медицинские учреждения, пишет RT.

    «В результате ДТП пострадало девять человек: пятеро детей и четверо взрослых. Все они госпитализированы», —  приводит сообщение Минздрава РИА Новости.

    Двое детей сейчас находятся в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести. Все они были доставлены в республиканскую детскую больницу, пишет «Пятый канал». Взрослые были госпитализированы в шестую городскую больницу Симферополя. Один из взрослых находится в тяжелом состоянии. Причины ДТП сейчас расследуются.

     

    Автор: Антон Зарубин
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