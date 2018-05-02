«Реал» сыграл вничью с «Баварией» и в третий раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов

Мадрид, 2 мая. Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» в домашнем матче сыграл вничью с немецкой «Баварией». Игра завершилась со счетом 2:2, по итогам обоих матчей «Реал» вышел в финал турнира.

Как пишет RT, в составе «Баварии» отличились Йозуа Киммих (3-я минута) и Хамес Родригес (63). Напомним, что Родригес был взят мюнхенским клубом в аренду у «Реала» перед началом сезона. Очки «Реалу» принес Карим Бензема, оформивший дубль (11,46).

Напомним, что первый матч прошел в Мюнхене 25 апреля. В нем победу одержал испанский клуб со счетом 2:1, пишет «Газета.ru».

Таким образом, «Реал» третий раз подряд проходит в финал Лиги чемпионов. Команда из Мадрида уже становилась победителям двух предыдущих турниров. В прошлом сезоне «Реал» одержал победу над «Баварией» в матче четвертьфинала. В финале «Реал» будет играть с победителем противостояния между итальянской «Ромой» и «Ливерпулем».