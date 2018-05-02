Меню
Спорт
«Реал» сыграл вничью с «Баварией» и в третий раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов
Происшествия
Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Крыму
Следующая новость
Загрузка...

    «Реал» сыграл вничью с «Баварией» и в третий раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов

    55

    «Реал» сыграл вничью с «Баварией» и в третий раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов

    Мадрид, 2 мая. Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» в домашнем матче сыграл вничью с немецкой «Баварией». Игра завершилась со счетом 2:2, по итогам обоих матчей «Реал» вышел в финал турнира.

    Как пишет RT, в составе «Баварии» отличились Йозуа Киммих (3-я минута) и Хамес Родригес (63). Напомним, что Родригес был взят мюнхенским клубом в аренду у «Реала» перед началом сезона. Очки «Реалу» принес Карим Бензема, оформивший дубль (11,46).

    Напомним, что первый матч прошел в Мюнхене 25 апреля. В нем победу одержал испанский клуб со счетом 2:1, пишет «Газета.ru».

    Таким образом, «Реал» третий раз подряд проходит в финал Лиги чемпионов. Команда из Мадрида уже становилась победителям двух предыдущих турниров. В прошлом сезоне «Реал» одержал победу над «Баварией» в матче четвертьфинала. В финале «Реал» будет играть с победителем противостояния между итальянской «Ромой» и «Ливерпулем».

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.