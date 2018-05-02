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Власти Марокко намерены разорвать дипломатические отношения с Ираном
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    Власти Марокко намерены разорвать дипломатические отношения с Ираном

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    Власти Марокко намерены разорвать дипломатические отношения с Ираном

    Рабат, 1 мая. Власти Марокко заявили, что намерены разорвать дипломатические отношения с Ираном. Причиной такого шага стали обвинения в адрес Ирана, касающиеся поддержки им фронта ПОЛИСАРИО, который выступает за независимость Западной Сахары. Об этом заявил глава МИД Марокко Нассер Боурита.

    Как пишет RT, Марокко намерено закрыть свое посольство в Тегеране, а также выслать иранского посла из Рабата. По словам Боуриты, ПОЛИСАРИО поддерживает не только Иран, но и ливанское движение «Хезболла».

    Напомним, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в нарушении ядерной сделки и продолжению военного ядерного проекта. Обвинения Нетаньяху поддержал президент США Дональд Трамп, который, как пишет «Пятый канал», назвал «неприемлемой» ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.

     

    Автор: Антон Зарубин
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