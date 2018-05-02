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Великобритания обязала заморские территории раскрывать имена владельцев офшоров
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    Великобритания обязала заморские территории раскрывать имена владельцев офшоров

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    Великобритания обязала заморские территории раскрывать имена владельцев офшоров

    Лондон, 2 мая. Палата общин парламента Соединенного Королевства обязала заморские территории Великобритании раскрывать имена владельцев офшорных счетов. Данная мера была предусмотрена поправкой, внесенной ранее в  законопроект о санкциях и противодействию отмывания денег.

    Поправка была принята без голосования. Согласно ей, до конца 2020 года британские заморские территории должны будут опубликовать имена всех истинных владельцев зарегистрированных в их юрисдикциях компаний. Прежде власти 14 территорий, находящихся под суверенитетом Великобритании, успешно противодействовали попыткам Лондона создать централизованный реестр с информацией о бенефициарных владельцах офшорных компаний, пишет «Газета.ru».

    Отмечается, что данная мера затронет и граждан РФ. Как ранее сообщала неправительственная организации Global Witness, объем средств российских граждан на британских офшорах достигает 34 млрд ($47 млрд). Как пишет RT, в Кремле позицию Великобритании по борьбе с отмыванием денег уже назвали «двуликой», напомнив о том, что у Лондона имеются собственные офшоры.

     

    Автор: Антон Зарубин
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