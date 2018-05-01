Заявления США об операции против ИГ не имеют отношения к борьбе с терроризмом – Клинцевич

Москва, 1 мая. Заявления США о начале в Сирии операции по освобождению последних оплотов террористической группировки «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в России) не имеют отношения к реальной борьбе с террористами, заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ране официальный представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что США и возглавляемая ими коалиция начинают операцию по освобождению последних оплотов ИГ в Сирии. По ее словам, «борьба будет сложной», но США и коалиция «одержат победу».

«Заявление официального представителя госдепа Хезер Науэрт, что США, коалиция и местные партнеры начинают операцию по освобождению последних оплотов ИГ в Сирии, на самом деле означает, что названные силы намерены продолжать с удвоенной энергией свои сепаратные игры, направленные на раскол страны. Никакого отношения к реальной борьбе с террористами эти действия не имеют», – прокомментировал заявление Науэрт Клинцевич.

Сенатор напомнил о недавнем авиаударе возглавляемой США коалицией, жертвами которого стали 25 мирных жителей в сирийской Хасеке, пишет «Газета.ru». Клинцевич подчеркнул, что подобные инциденты доказывают, что заявления США не имеют отношения к борьбе с ИГ на территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.