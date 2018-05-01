Граждан ЕС, участвующих в мотопробеге «Ночных волков», не пустили в Польшу – «Хирург»

Минск, 1 мая. Власти Польши не пропускают в свою страну граждан Евросоюза, принимающих участие в мотопробеге «Дороги Победы — на Берлин», из-за их принадлежности к байкерскому клубу «Ночные волки». Об этом рассказал глава клуба Александр Залдостанов, известный как «Хирург».

Первый этап мотопробега «Ночных волков» стартовал 22 апреля из Сочи, пишет телеканал «360». По словам Залдостанова, участники пробега столкнулись с проблемой на границе с Польшей. Власти страны разрешили въехать только гражданам Польши, отказавшись пропускать остальных.

«Конфликт на границе, как мы и предполагали, достаточно серьезный. Европейцев за принадлежность к «Ночным волкам» не пропускают в Польшу. Пустили только часть людей, только поляков. Сказали: «Снимайте символику, тогда проедете», — сказал «Хирург».

Сообщается, что байкеры ответили отказом на требования польских пограничников и потребовали объяснений, на каком основании от них требуют снять атрибутику клуба. Представители погранслужбы Польши заявили, что подозревают «Ночных волков» в терроризме.

Напомним, что RT писало о том, что на Украине пограничники запретили въезд в страну российскому байкеру по прозвищу «Водяной» из мотоклуба «Ночные волки».