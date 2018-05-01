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Сирия: боевики без боя покинут последний оплот в провинции Хомс
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    Сирия: боевики без боя покинут последний оплот в провинции Хомс

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    Сирия: боевики без боя покинут последний оплот в провинции Хомс

    Дамаск, 1 мая. Власти Сирии при помощи российского центра по примирению враждующих сторон сумели достичь соглашения с главарями экстремистских группировок в провинции Хомс. Согласно ему, боевики без боя выведут свои силы из поселений на севере провинции.

    «По предварительным данным, достигнута договоренность о выводе террористов с севера провинции Хомс и юга провинции Хама»,  – пишет сирийское агентство САНА.

    Договоренность предусматривает сдачу боевиками тяжелого и среднего вооружения сирийской армии в течение 48 часов после заключения соглашения, пишет «Газета.ru». Боевики и члены их семей должны будут не позднее чем через три дня покинуть населенные пункты и уйти в направлении Идлиба и Джараблуса. Боевики, решившие остаться, получать возможность пройти процесс примирения и реабилитации.

    Также боевики должны будут передать все карты минных полей и предоставить доступ к собственным складам с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

     

    Автор: Антон Зарубин
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