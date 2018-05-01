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Facebook разрешит пользователям «зачищать следы»
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    Facebook разрешит пользователям «зачищать следы»

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    Facebook разрешит пользователям «зачищать следы»

    Сан-Хосе (Калифорния, США), 1 мая. Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил о новой функции, позволяющей пользователям «очистить историю» сайтов, которые они посетили. Заявление об этом он сделал в ходе конференции F8 в Калифорнии.

    По словам Цукерберга, эта функция появится в настройках профиля. «Данная возможность позволит вам увидеть, какие сайты и приложения присылают нам информацию, когда вы ими пользуетесь, позволит удалить эту информацию из своего аккаунта и отключить дальнейшее сохранение этих данных», — пояснил он.

    При этом, как отмечает Пятый канал, для того, чтобы создать возможность «заметать следы» в Facebook понадобится несколько месяцев.

    Автор: Алексей Громов
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