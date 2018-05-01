Facebook разрешит пользователям «зачищать следы»

Сан-Хосе (Калифорния, США), 1 мая. Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил о новой функции, позволяющей пользователям «очистить историю» сайтов, которые они посетили. Заявление об этом он сделал в ходе конференции F8 в Калифорнии.

По словам Цукерберга, эта функция появится в настройках профиля. «Данная возможность позволит вам увидеть, какие сайты и приложения присылают нам информацию, когда вы ими пользуетесь, позволит удалить эту информацию из своего аккаунта и отключить дальнейшее сохранение этих данных», — пояснил он.

При этом, как отмечает Пятый канал, для того, чтобы создать возможность «заметать следы» в Facebook понадобится несколько месяцев.