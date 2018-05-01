Шансы получить должность премьер-министра Армении есть у многих – глава комитета ГД

Москва, 1 мая. После того, как армянский парламент проголосовал против кандидатуры Никола Пашиняна на пост премьер-министр страны, шансы на занятие этой должности остаются у многих кандидатов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Кандидатура Пашиняна, выдвинутого на пост премьер-министра от фракции «Елк», была отклонена парламентом Армении в этот вторник. За него проголосовали 45 депутатов. Для утверждения кандидатуры ему было необходимо набрать 53 голоса, пишет RT.

«Теперь, я думаю, шансы остаются у многих, в том числе и у царукяновцев (фракция «Царукян», прим. ФАН), и даже у самих елковцев, если они сгруппируются по-другому», – приводит РИА Новости слова Калашникова.

По словам депутата, у фракции «Елк» есть шансы на победу, если она добьется поддержки со стороны правящей Республиканской партии Армении. В то же время, Калашников отметил, что шансов заручится поддержкой у фракции немного.

Напомним, что парламент Армении на специальном заседании, состоявшемся во вторник, 1 мая, большинством голосов не принял кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьерминистра страны, пишет телеканал «360».