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Новости Сирии
Сирия: более 450 мирных жителей вернулись в свои дома за сутки – ЦПВС
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    Сирия: более 450 мирных жителей вернулись в свои дома за сутки – ЦПВС

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    Сирия: более 450 мирных жителей вернулись в свои дома за сутки – ЦПВС

    Дамаск, 1 мая. Свыше 450 жителей Сирии вернулись в свои дома в провинциях Хомс, Дейр-эз-Зор, а также в Восточной Гуте. Об этом сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

    «За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 177 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 187 человек, в Восточную Гуту - 106 человек», – сказал он.

    По словам Евтушенко, российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает вести контроль переселения беженцев, покидающих зону деконфликтации «Телль-Рифъат» и направляющихся в населенный пункт Мембидж в провинции Алеппо, пишет «Газета.ru». В течение последних суток были выведены 225 человек с личным имуществом. Также он рассказал, что в населенном пункте Эс-Сахур провинции Алеппо была проведена благотворительная акция, в рамках которых местным жителям передали около тонны свежего хлеба.

    Автор: Антон Зарубин
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