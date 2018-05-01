Сирия: более 450 мирных жителей вернулись в свои дома за сутки – ЦПВС

Дамаск, 1 мая. Свыше 450 жителей Сирии вернулись в свои дома в провинциях Хомс, Дейр-эз-Зор, а также в Восточной Гуте. Об этом сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 177 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 187 человек, в Восточную Гуту - 106 человек», – сказал он.

По словам Евтушенко, российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает вести контроль переселения беженцев, покидающих зону деконфликтации «Телль-Рифъат» и направляющихся в населенный пункт Мембидж в провинции Алеппо, пишет «Газета.ru». В течение последних суток были выведены 225 человек с личным имуществом. Также он рассказал, что в населенном пункте Эс-Сахур провинции Алеппо была проведена благотворительная акция, в рамках которых местным жителям передали около тонны свежего хлеба.