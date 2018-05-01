Сирия: российские военные зафиксировали нарушения в провинциях Идлиб, Латакия и Даръа

Дамаск, 1 мая. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о нарушениях перемирия в провинциях Идлиб, Латакия и Даръа.

По словам начальника Центра генерала-майора Юрия Евтушенко, несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушений.

Кроме того, он сообщил о продолжении работы по нормализации обстановки в провинции Дамаск. «Для исключения провокаций, обеспечения безопасности мирных граждан и поддержания правопорядка подразделениями российской военной полиции организовано патрулирование в населенных пунктах Восточной Гуты и Восточного Каламуна», — отметил Евтушенко.

Отдельно генерал-майор указала на усилия, которые прикладывает российская сторона для скорейшего возвращения домой мирных жителей в населенные пункты Восточной Гуты. «Благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись 63 тысячи 628 жителей Восточной Гуты», — добавил он.

Рассказал Евтушенко и об обеспечении безопасного прохода в провинцию Даръа гуманитарных конвоев ООН. Общий вес гуманитарного груза составил 167 тонн. была проведена и гуманитарная акция в провинции Алеппо, в рамках которой мирным жителям передали более тонны свежего хлеба.

Еще 35 сирийцев, среди которых были десять детей, получили помощь российских военных врачей.