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Политика
Ким Чен Ын разрешил США проверить ядерные объекты КНДР – СМИ
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    Ким Чен Ын разрешил США проверить ядерные объекты КНДР – СМИ

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    Ким Чен Ын разрешил США проверить ядерные объекты КНДР – СМИ

    Пхеньян, 1 мая. США могут провести проверки всех ядерных объектов в Северной Корее. С таким заявлением выступил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с госсекретарём США Майком Помпео в Пхеньяне.

    «Если США захотят, то они могут осмотреть все ядерные объекты Северной Кореи», — приводит американская сторона слова Ким Чен Ына, сообщает RT.

    Ранее власти КНДР сообщили, что еще до встречи американского президента Дональда Трампа  с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном может быть закрыт испытательный полигон Пхунгери на севере страны, пишет телеканал «360».

    Напомним, ранее Трамп заявлял о предстоящей встрече с Ким Чен Ыном. По словам американского президента, переговоры могут состояться в июне.  Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность помочь Вашингтону добиться денуклеаризации Корейского полуострова.

     

    Автор: Антон Зарубин
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