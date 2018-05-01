Ким Чен Ын разрешил США проверить ядерные объекты КНДР – СМИ

Пхеньян, 1 мая. США могут провести проверки всех ядерных объектов в Северной Корее. С таким заявлением выступил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с госсекретарём США Майком Помпео в Пхеньяне.

«Если США захотят, то они могут осмотреть все ядерные объекты Северной Кореи», — приводит американская сторона слова Ким Чен Ына, сообщает RT.

Ранее власти КНДР сообщили, что еще до встречи американского президента Дональда Трампа с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном может быть закрыт испытательный полигон Пхунгери на севере страны, пишет телеканал «360».

Напомним, ранее Трамп заявлял о предстоящей встрече с Ким Чен Ыном. По словам американского президента, переговоры могут состояться в июне. Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность помочь Вашингтону добиться денуклеаризации Корейского полуострова.