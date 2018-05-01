«Мы сделали больше чем кто-либо»: Кадыров напомнил Ираку о ведущей роли России в борьбе с ИГ

Грозный, 1 мая. Президент Чечни Рамзан Кадыров напомнил властям Ирака, что Россия больше чем любая другая страна сделала для борьбы с терроризмом и призвал Ирак к объективному суду над россиянками, подозреваемыми в связях с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство»1 (ИГ)1.

По словам Кадырова, вынесение исключительно суровых приговоров женщинам, на руках у которых могут маленькие дети, поставлено в Ираке «на поток». При этом он подчеркнул, что не утверждает, что женщины не виновны, однако выразил уверенность, что при такой судебной практике возможны ошибки, причем «очень большие».

Кадыров также с возмущением указал на то, что женщинам не предоставляют адвокатов, не дают общаться с сотрудниками консульства. Предотвратить судебные ошибки, по его мнению, можно было бы при условии налаживания эффективного сотрудничества России и Ирака.

«Мы продолжаем следить за ситуацией и принимаем все возможные меры для возвращения на родину детей осуждённых женщин. Мы также надеемся, что после парламентских выборов в Ираке станет возможным диалог и о судьбе женщин», — заключил Кадыров в сообщении на своей странице во «Вконтакте».

Как сообщалось ранее, приговор в отношении 19 россиянок иракский суд вынес 29 апреля. Всех их приговорили к пожизненному заключению «за участие в ИГ».

По данным МИД РФ, в настоящее время в иракских тюрьмах содержится от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство.

1 Организация запрещена на территории РФ.