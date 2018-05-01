Многотысячная акция протеста против перевода русских школ на латышский язык прошла в Риге

Рига, 1 мая. В Риге тысячи людей вышли на акцию протеста против перевода русских школ на латышский. Выступление протестующих было совмещено с первомайской демонстрацией.

Напомним, окончательный переход на государственный язык запланирован на 2021-2022 учебный год.

Шествие началось у театра Дайлес, а завершилось в Эспланаде. По данным РИА Новости, в акции приняли участие лидер партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок, а также депутат Европарламента Мирослав Митрофанов, а также лидер партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок.

Организаторы мероприятия утверждают, что в шествии участвовали от семи до десяти тысяч человек. В руках у многих из них были транспаранты с лозунгами в поддержку русскоязычных школ на территории страны.

Ранее «Газета.ру» сообщала об аресте в Латвии правозащитника возглавляющего Штаб защиты русских школ Александра Гапоненко. На его заключение под стражу уже отреагировал директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олег Мальгинов, заявив, что Москва призывает Ригу немедленно освободить Гапоненко.