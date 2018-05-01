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Общество
У Сахаровского центра в центре Москвы устроили потасовку из-за выставки про «героев АТО»
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    У Сахаровского центра в центре Москвы устроили потасовку из-за выставки про «героев АТО»

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    У Сахаровского центра в центре Москвы устроили потасовку из-за выставки про «героев АТО»
    Москва, 1 мая. В центре Москвы у Сахаровского центра произошла потасовка из-за выставки про «героев АТО», организованной в рамках так называемого фестиваля «Муза непокорных».

    Возмущенные проведением выставки активисты окружили центр, требуя закрытия экспозиции, которую, по их мнению, могут посетить украинские неонацисты, желающие рассказать о «доблестных» украинских силовиках, воюющих против мирного населения ДНР и ЛНР.

    Часть активистов попыталась проникнуть в центр. При этом они заверили, что не собираются срывать мероприятие, а просто хотят посмотреть, что же представляет из себя эта выставка.

    Сами организаторы заявляют, что выставка проходит в рамках фестиваля независимого гражданского искусства.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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