Сирия, 2 мая. Мирные жители продолжили покидать осажденные шиитские города к северо-востоку от Идлиба. Жертвами американских ВВС стали около 20 сирийских граждан в провинции Хасака. Обострилось противостояние между курдами и местными племенами в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивали прикрытие САА на юге от Дамаска.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: восстановили научно-исследовательский центр в Хаме; продолжили эвакуировать мирных жителей из городов Аль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: понесло потери в ходе боев с САА на юге от Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжила вести переговоры с САА на севере Хомса; начала эвакуировать боевиков из Дамаска в Идлиб; подверглась обстрелам сил САР в северной части Хамы.

Международная коалиция: готовится начать строительство военной базы в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо; провела авианалеты в провинции Хасака, погибли местные жители.

ВС Турции: обнаружили тюрьму курдов в кантоне Африн на севере-западе провинции Алеппо.

Курды: лишились троих высокопоставленных лидеров в провинции Ракка; пережили взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки первые автобусы с боевиками из района Ярмука выехали в направлении Идлиба в соответствии с условиями мирного соглашения с правительством САР. Как сообщалось ранее, сирийские власти согласились организовать вывоз исламистов в обмен на освобождение пяти тысяч мирных жителей из осажденных шиитских городов Аль-Фуа и Кефрая, расположенных северо-восточнее Идлиба. По данным новостного портала Al Masdar News, как минимум пять автобусов с радикалами вооруженной оппозиции покинули Дамаск.

Между тем в районе Хаджар Аль-Асвад продолжились интенсивные перестрелки между правительственными силами и радикалами террористической группировки «Исламское государство». Как передавал военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq), части Сирийской арабской армии (САА) обстреляли позиции ИГИЛовцев из танков Т-72. Кроме того, значительную поддержку войскам САР оказала сирийская авиация, а также самолеты ВКС РФ, обеспечивавшие прикрытие САА с воздуха. Об этом сообщал информационный портал SANA News. В ходе вооруженного противостояния террористы понесли серьезные потери в живой силе и технике: были ликвидированы как минимум восемь ИГИЛовцев, а также уничтожены более десяти траншей и подземных переходов группировки. Кроме того, к вечеру под контроль САА перешли сельскохозяйственные угодья к северу от Хаджар Аль-Асвада.

Провинция Алеппо

В первой половине дня мирные жители, вывезенные с оккупированных боевиками территорий Идлиба, прибыли в Алеппо по условиям договоренности, достигнутой между боевиками и Сирийской арабской армией (САА) при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон. В числе освобожденных гражданских лиц также находились 42 человека, в основном женщин и детей, похищенных боевиками в районе населенного пункта Иштабрак в апреле 2015 года. Об этом сообщал на своей странице в сети Twitter военный источник (sayed_ridha). Напомним, в ходе резни в Иштабраке погибли и пропали без вести более 110 алавитов.

Тем временем в ходе обследования районов, оставленных курдскими формированиями в кантоне Африн, военнослужащими армии Турции был обнаружен подземный тоннель, использовавшийся силами YPG и РПК в качестве тюрьмы, передавал Twitter-канал (Acemal71). Предполагается, что там содержались как взятые в плен боевики протурецкой Сирийской свободной армии** (ССА), так и мирные жители, выступающие против радикальных курдских формирований.

Силы международной коалиции продолжили наращивать боевую мощь в районе города Манбидж на северо-востоке региона. Как передавали интернет-порталы, подконтрольные курдам, территории у линии соприкосновения сил отрядов Демократической армии Сирии**** (SDF) и «свободной армии» продолжают патрулировать военные США и Франции. Во второй половине дня стало известно, что союзники намереваются начать строительство новой военной базы в окрестностях Манбиджа.

Провинция Хомс

После того как радикалы вооруженной оппозиции были вынуждены просить о перемирии с Сирийской арабской армией (САА), стороны начали переговоры, в ходе которых исламисты согласились эвакуироваться в провинцию Идлиб при условии, что сопровождать автобусы с боевиками будут подразделения российской военной полиции. Об этом сообщало информационное агентство Al Masdar News. Тем не менее во второй половине дня переговоры вновь продолжились. Об этом сообщал военный источник в социальной сети Twitter (sayed_ridha).

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным новостного портала DeirEzzor 24, на одном из заводов по нефтепереработке, расположенных на подконтрольных курдам территориях, прогремел мощный взрыв. Предполагается, что Демократические силы Сирии (SDF) нарушили правила транспортировки техники. Ранее неоднократно поступали сообщения о том, что курдские отряды перевозят нефтеперерабатывающее оборудование на север Сирии в провинцию Хасака.

К вечеру «Демократические силы» заявили о том, что возобновят военную кампанию против террористов «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре. Напомним, ранее курды перебросили часть своих отрядов в Африн для того, чтобы оказать сопротивление вооруженным силам Турции и Сирийской свободной армии (ССА). После этого в занимаемых силами SDF районах Дейр-эз-Зора заметно активизировались подпольные группы ИГИЛ1, которые скрывались в пустынных районах и подземных тоннелях.

Провинция Ракка

В провинции Ракка вновь обострился вооруженный конфликт между местными племенами и курдскими формированиями, оккупировавшими данные территории. Как передавало информационное агентство Al Masdar News, один из крупных лидеров Демократических сил Сирии (SDF) был застрелен на западе региона в районе трассы, пролегающей между населенными пунктами Ат-Табка и Джарния. Местные активисты уверены, что нападение было совершено отрядами арабских племен, которые не раз оказывались под ударом радикальных группировок SDF в данном районе. Напомним, несколько месяцев назад, один из местных лидеров был арестован членами курдской милиции «Асайиш», что и послужило отправной точкой начала столкновений. Во второй половине дня военный источник в сети Facebook (SalhMoslimMohamad) также сообщил о гибели лидера Партии демократического единства и министра юстиции SDF.

Провинция Хама

На севере провинции вновь отмечались вооруженные стычки между силами вооруженной оппозиции и войсками САР. Twitter-канал (Alex45563776) передавал, что под ударом артиллерии Сирийской арабской армии (САА) оказались позиции исламистов на подступах к городу Аль-Латамина.

Стало известно, что после авианалетов ВВС Израиля, произошедших в прошлом году, были восстановлены научно-исследовательский центр, а также ангар в западной части региона. По данным агентства новостей Al Masdar News, число жертв воздушной атаки Израиля, проведенной в ночь с 29 на 30 апреля, возросло. Среди погибших — бойцы проасадовской организации Корпус Стражей Исламской революции (КСИР).

Провинция Хасака

Военные самолеты международного альянса во главе с США вновь провели авианалеты в провинции Хасака. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, в результате бомбардировок ВВС коалиции погибли не менее 20 мирных жителей в населенном пункте Таль Джабер, расположенном недалеко от границы с Ираком. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) подтвердил данные сведения. Представители коалиции все еще не дали официальных комментариев по поводу случившегося.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)