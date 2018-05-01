Сирия, 1 мая. «Спящие ячейки» ИГ1 организовали два взрыва в Ираке. Два высокопоставленных курдских лидера были убиты в провинции Ракка. Террористы ИГ продолжают нести территориальные потери к югу от Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают воздушное прикрытие САА на юге от Дамаска.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: доставили жителей, отпущенных боевиками в Идлибе, в провинцию Латакия.

«Исламское государство»1: лишилось нескольких опорных пунктов в районе Хаджар Аль-Асвад к югу от Дамаска; организовало взрывы в иракских провинциях Дияла и Ниневия.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает вести переговоры с властями САР на севере Хомса.

Курды: заявили о новой военной операции в провинции Дейр-эз-Зор; потеряли двух высокопоставленных лидеров в Ракке.

Провинция Дамаск

Не утихают вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА), выступающей при поддержке палестинских военизированных формирований, и радикалами «Исламского государства» на юге от Дамаска. Воздушное прикрытие САА обеспечивают военные самолеты ВКС РФ. Как передает в сети Twitter военный источник (IvanSidorenko1), под контроль правительственных сил перешли посевы и сад, расположенные к северу от района Хаджар Аль-Асвад. Тем временем инженерные подразделения армии САР уже начали зачищать освобожденные районы от мин и СВУ, оставленных террористами, передает Twitter-канал (sayed_ridha). Оппозиционные СМИ утверждают, что в ходе вооруженного противостояния силы Башара Асада также понесли серьезные потери в живой силе. Тем не менее данная информация не получила подтверждения от официальных новостных порталов.

Провинция Латакия

Ранее сообщалось о том, что 42 человека, похищенных боевиками в городе Иштабрак в 2015 году, были освобождены по условиям соглашения, заключенного между правительственной армией и радикалами вооруженной оппозиции в районе лагеря «Аль-Ярмук». По информации военного источника в социальной сети Twitter (sayed_ridha), все они были доставлены в провинцию Латакия, которая считается одним из наиболее безопасных регионов Сирийской Арабской Республики (САР). Напомним, время от времени отмечаются перестрелки лишь на севере Латакии на линии соприкосновения сил боевиков и Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс все еще продолжаются переговоры между представителями САР и командованием радикалов незаконных вооруженных формирований, проводимые при посредничестве сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон. Согласно сведениям агентства новостей Al Masdar News, власти САР требуют у боевиков террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1***, сдать все оружие и выехать в Идлиб. Боевики умеренных формирований Сирийской свободной армии (ССА) имеют возможность урегулировать свой правовой статус с сирийским правительством. Также по условиям договора, должно быть возобновлено движение по магистрали Хомс — Хама.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостное агентство Sky News Arabia сообщает о том, что Демократические силы Сирии**** (SDF) заявили о возобновлении военной операции против так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства», скрывающихся на территориях, занимаемых курдскими отрядами. Как передает в сети Twitter военный источник (sayed_ridha), части SDF, передислоцированные в кантон Африн во время турецкой кампании «Оливковая ветвь», будут вновь переброшены в восточную часть Дейр-эз-Зора. Напомним, районы, оккупированные курдами, до сих пор не были зачищены не только от подпольно действующих групп ИГ, но и от взрывных устройств, заложенных террористами.

Провинция Ракка

Один из лидеров курдской Партии демократического единства погиб при взрыве СВУ в городе Айн Исса, расположенном к северу от административного центра провинции. Об этом сообщает на своей странице в сети Facebook военный источник (SalhMoslimMohamad). Тем временем в городе Ракка был отравлен министр юстиции курдских формирований, передает Twitter-канал (sayed_ridha). Таким образом, продолжаются покушения на высокопоставленных лидеров курдов. Напомним, несколько часов назад в результате нападения неизвестных был застрелен один из командиров Демократической армии Сирии (SDF). Предполагается, что нападавшими могли быть отряды местных арабских племен, подвергающиеся гонениям со стороны курдских подразделений.

Ирак

В городе Мосул в провинции Ниневия произошел взрыв. По словам одного из сотрудников службы безопасности, взрывное устройство было активировано в момент проезда полицейского автомобиля. Это привело к гибели двоих и ранению пятерых сотрудников полиции, передает информационный портал Bas News. Ранее сегодня также прогремел взрыв в провинции Дияла. В результате детонации бомбы в районе населенного пункта Аль-Мохиса был убит офицер спецназа, также пострадал один его сослуживец. Таким образом, несмотря на заявления об уничтожении «Исламского государства» в Ираке, небольшие группы террористов все еще осуществляют подпольную деятельность в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)