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Новости Сирии
Сирия новости 1 мая 22.30: потери ИГ в Дамаске, курды лишились двух высокопоставленных лидеров в Ракке
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    Сирия новости 1 мая 22.30: потери ИГ в Дамаске, курды лишились двух высокопоставленных лидеров в Ракке

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    Курды лишились двух высокопоставленных лидеров в Ракке

    Сирия, 1 мая. «Спящие ячейки» ИГ1 организовали два взрыва в Ираке. Два высокопоставленных курдских лидера были убиты в провинции Ракка. Террористы ИГ продолжают нести территориальные потери к югу от Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: обеспечивают воздушное прикрытие САА на юге от Дамаска.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: доставили жителей, отпущенных боевиками в Идлибе, в провинцию Латакия.

    «Исламское государство»1: лишилось нескольких опорных пунктов в районе Хаджар Аль-Асвад к югу от Дамаска; организовало взрывы в иракских провинциях Дияла и Ниневия.

    «Тахрир Аш-Шам»: продолжает вести переговоры с властями САР на севере Хомса.

    Курды: заявили о новой военной операции в провинции Дейр-эз-Зор; потеряли двух высокопоставленных лидеров в Ракке.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — ДамаскНе утихают вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА), выступающей при поддержке палестинских военизированных формирований, и радикалами «Исламского государства» на юге от Дамаска. Воздушное прикрытие САА обеспечивают военные самолеты ВКС РФ. Как передает в сети Twitter военный источник (IvanSidorenko1), под контроль правительственных сил перешли посевы и сад, расположенные к северу от района Хаджар Аль-Асвад. Тем временем инженерные подразделения армии САР уже начали зачищать освобожденные районы от мин и СВУ, оставленных террористами, передает Twitter-канал (sayed_ridha). Оппозиционные СМИ утверждают, что в ходе вооруженного противостояния силы Башара Асада также понесли серьезные потери в живой силе. Тем не менее данная информация не получила подтверждения от официальных новостных порталов.

    Провинция Латакия

    Карта военных действий — ЛатакияРанее сообщалось о том, что 42 человека, похищенных боевиками в городе Иштабрак в 2015 году, были освобождены по условиям соглашения, заключенного между правительственной армией и радикалами вооруженной оппозиции в районе лагеря «Аль-Ярмук». По информации военного источника в социальной сети Twitter (sayed_ridha), все они были доставлены в провинцию Латакия, которая считается одним из наиболее безопасных регионов Сирийской Арабской Республики (САР). Напомним, время от времени отмечаются перестрелки лишь на севере Латакии на линии соприкосновения сил боевиков и Сирийской арабской армии (САА).

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — ХомсВ северной части провинции Хомс все еще продолжаются переговоры между представителями САР и командованием радикалов незаконных вооруженных формирований, проводимые при посредничестве сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон. Согласно сведениям агентства новостей Al Masdar News, власти САР требуют у боевиков террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам»,  возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1***, сдать все оружие и выехать в Идлиб. Боевики умеренных формирований Сирийской свободной армии (ССА) имеют возможность урегулировать свой правовой статус с сирийским правительством. Также по условиям договора, должно быть возобновлено движение по магистрали Хомс — Хама.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-ЗорНовостное агентство Sky News Arabia сообщает о том, что Демократические силы Сирии**** (SDF) заявили о возобновлении военной операции против так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства», скрывающихся на территориях, занимаемых курдскими отрядами. Как передает в сети Twitter военный источник (sayed_ridha), части SDF, передислоцированные в кантон Африн во время турецкой кампании «Оливковая ветвь», будут вновь переброшены в восточную часть Дейр-эз-Зора. Напомним, районы, оккупированные курдами, до сих пор не были зачищены не только от подпольно действующих групп ИГ, но и от взрывных устройств, заложенных террористами.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — РаккаОдин из лидеров курдской Партии демократического единства погиб при взрыве СВУ в городе Айн Исса, расположенном к северу от административного центра провинции. Об этом сообщает на своей странице в сети Facebook военный источник (SalhMoslimMohamad). Тем временем в городе Ракка был отравлен министр юстиции курдских формирований, передает Twitter-канал (sayed_ridha). Таким образом, продолжаются покушения на высокопоставленных лидеров курдов. Напомним, несколько часов назад в результате нападения неизвестных был застрелен один из командиров Демократической армии Сирии (SDF). Предполагается, что нападавшими могли быть отряды местных арабских племен, подвергающиеся гонениям со стороны курдских подразделений.

    Ирак

    Карта военных действий — ИракВ городе Мосул в провинции Ниневия произошел взрыв. По словам одного из сотрудников службы безопасности, взрывное устройство было активировано в момент проезда полицейского автомобиля. Это привело к гибели двоих и ранению пятерых сотрудников полиции, передает информационный портал Bas News. Ранее сегодня также прогремел взрыв в провинции Дияла. В результате детонации бомбы в районе населенного пункта Аль-Мохиса был убит офицер спецназа, также пострадал один его сослуживец. Таким образом, несмотря на заявления об уничтожении «Исламского государства» в Ираке, небольшие группы террористов все еще осуществляют подпольную деятельность в стране.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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