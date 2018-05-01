«Военный сценарий чужими руками»: эксперт оценил киевские способы разрешения конфликта в Донбассе

Москва, 1 мая. Киевские власти рассматривают три возможных способа решения конфликта в Донбассе. заявление об этом прокомментировал Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. По мнению эксперта, в приоритете у властей Украины всегда был «хорватский план», который даже можно считать государственной политикой Киева.

Напомним, о возможных способах разрешения кризиса на юго-востоке страны сообщил сегодня украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

По его словам, первый сценарий — военная операция, другие два плана он назвал «хорватскими».

«В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербская Краина была освобождена военным путём — путём операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт», — пояснил он.

По мнению Шишкина, «хорватский план» всегда был в приоритете для Киева. Курс на него был взят в январе 2015 года, когда провалилась попытка вооруженного уничтожения ДНР и ЛНР после второго генерального наступления, «когда сначала вводятся миротворцы и под прикрытием осуществляются карательные экспедиции».

«Об этом говорили давно. Это военный сценарий, который осуществляется чужими руками, поэтому Порошенко настаивает на том, чтобы миротворческая миссия вводилась на основе стран НАТО с тяжелым вооружением», — пояснил он в комментарии RT.

После, по его словам, Киев намеревается вводит карательные батальоны и осуществлять зачистку. «Этот план был озвучен неоднократно и это, можно сказать, государственная политика Киева», — резюмировал Шишкин.