Сирия, 2 мая. Часть боевиков ИГИЛ1 заявили о намерении добровольно сдаться войскам САР на юге Дамаска. Курды активизировали провокационные обстрелы позиций САА на востоке от Евфрата в Дейр-эз-Зоре. Ряд исламистов готовятся продолжить сопротивление на севере провинции Хомс, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают тяжелые бои с ИГ1 на окраинах районов Шейх Зази и Хаджар Аль-Асвад на юге Дамаска; подверглись провокационным обстрелам курдов на восточном берегу Евфрата к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 сохраняет танки у линии фронта в окрестностях города Ар-Растан в провинции Хомс.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): частично капитулировало в южных пригородах Дамаска, но в большинстве продолжает ожесточенное сопротивление, применяя против САА мобильные группы террористов, снайперов, СВУ, а также пулеметы и другое вооружение.

«Ахрар аш-Шам»: поддерживает боеготовность техники и отрядов боевиков в ряде районов Растанского котла; подозревается в покушении на членов бригады ССА** «Джейш Аль-Изза» на юге провинции Идлиб.

Международная коалиция: перебросила новую партию бронемашин в район города Манбидж к северо-востоку от Алеппо.

Провинция Дамаск

Несмотря на эффективное огневое воздействие Сирийской арабской армии (САА) на позиции отрядов «Исламского государства», обстановка в южных пригородах Дамаска остается напряженной. Многие крайне радикально настроенные боевики намерены продолжать упорное сопротивление, невзирая на крупные территориальные потери группировки. По информации военного источника в Twitter (@IvanSidorenko1), наиболее ожесточенные бои идут в районах Шейх Зази и Аль-Хаджар Аль-Асвад. Одновременно с этим, однако, в последнем из них ряд отрядов ИГ выразили желание сложить оружие и добровольно сдаться правительственным силам САР. Тем временем остальные бандформирования ИГИЛ как могут пытаются сдержать продвижение подразделений САА малочисленными мобильными группами. Для этого ими также активно используются снайперы и минно-взрывные заграждения. Кроме того, террористами в ходе интенсивных столкновений широко применяются минометы и пулеметы крупных калибров, установленные на военных автомашинах повышенной проходимости.

Провинция Алеппо

Местный источник в Twitter (@WyvernReports) зафиксировал прибытие новой партии бронированных военных машин вооруженных сил США и Франции в район города Манбиджа. По данным источника, пикапы проамериканской коалиции ежедневно патрулируют район, подконтрольный курдским бойцам Отрядов народной самообороны (YPG), опасаясь начала военной операции турецких войск и союзных Анкаре боевиков Сирийской свободной армии (ССА). Источник отмечает, что в окрестностях Манбиджа сконцентрированы значительные силы западной коалиции, несмотря на то, что на северо-востоке провинции Алеппо уже давно нет отрядов «Исламского государства». Напомним, представители Вашингтона и других западных стран регулярно подчеркивают, что цель их незаконного пребывания в Сирии — борьба с международным терроризмом.

Провинция Хомс

Большая часть боевиков, базирующихся внутри Растанского котла к северу от города Хомс, накануне приняла решение о капитуляции и сдаче района сирийской армии. Часть исламистов, однако, были не согласны с таким решением своих главарей и по-прежнему намерены дать отпор военнослужащим САА. Часть вооружения джихадистов до сих пор находится на передовых позициях и в любой момент готово к использованию. Согласно сведениям агентства Al Manar News, на окраине Ар-Растана были замечены несколько танков «Хайят Тахрир аш-Шам», а также ряд единиц военной техники «Ахрар аш-Шам», новый опорный пункт и дополнительные отряды боевиков.

Новостной Twitter-канал (@NatDefFor) сообщает, что полевые командиры «Ахрар аш-Шам», несмотря на подготовку большей части сил вооруженной оппозиции к выходу из Растанского котла, организовали укрепление передовых позиций в окрестностях поселения Каббат Аль-Курди. Подобные действия также ведутся исламистами и вблизи города Сулейм. Кроме того, сосредоточение боеспособных групп террористов у самой линии фронта было вскрыто недалеко от населенных пунктов Тель Аль-Дира, Из Ад-Дин и Бурайгит. Не исключено, что в ближайшее время остатки отрядов боевиков могут попытаться захватить часть ключевой магистрали Саламия – Хомс.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские бойцы Сирийских демократических сил (SDF)**** активизировали провокационную деятельность на линии соприкосновения с войсками САР к востоку от Евфрата в юго-восточных предместьях Дейр-эз-Зора. Проамериканские радикалы наносят огневое поражение по позициям САА, пытаются вынудить сирийских военных начать ответные обстрелы, передает в Twitter (@C_Military1) военный источник. Курды вели огонь по опорным пунктам правительственных сил в районе завода Эль-Исба из минометов и стрелкового оружия. Кроме того, по одному из объектов армии САР на этом направлении был нанесен удар с боевого беспилотника SDF американского производства. Сирийские войска, в свою очередь, ответных обстрелов пока не открывали. Курды же между тем параллельно продолжают стягивать ближе к линии фронта новые отряды боевиков.

Провинция Идлиб

Военный пикап членов группировки «Джейш Аль-Изза», являющейся частью «Свободной армии», подорвался на самодельном взрывном устройстве, заложенном неизвестными боевиками, на участке трассы между городами Кафр Саджна и Хан Шейхун в южной части провинции Идлиб. Как передает на своей странице в Twitter (@Breizhman1983) местный источник, в рядах «Джейш Аль-Иззы» обошлось без жертв. Предполагается, что придорожная бомба была установлена исламистами формирований «Нур ад-Дин аз-Зенки» или «Ахрар аш-Шам», входящими в состав террористического альянса «Джебхат Тахрир Сурия». Данная коалиция ведет вооруженную борьбу против «Джебхат ан-Нусры», союзниками которой являются некоторые бригады ССА, в частности «Джейш Аль-Наср» и «Джейш Аль-Изза».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)