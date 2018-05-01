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Коалиция США объявила о новой операции по освобождению «оплотов ИГ» в Сирии
Общество
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    Коалиция США объявила о новой операции по освобождению «оплотов ИГ» в Сирии

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    Коалиция США объявила о новой операции по освобождению «оплотов ИГ» в Сирии

    Вашингтон, 1 мая. Коалиция США и партнеры в Сирии начинают операцию по освобождению последних оплотов террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

    Она уточнила, что в операции также будут участвовать Сирийские демократические силы. Дипломат также выразила уверенность, что несмотря на то, что борьба будет сложной, США и партнеры «одержат победу».

    Отметим, что главный вклад в разгром ИГ1 в Сирии внесли вовсе не США, действующие в стране без всякого разрешения правительства, а ВКС РФ. Об их содействии войскам САА президента РФ Владимира Путина просил лично лидер Сирии Башар Асад.

    Штаты же ограничиваются громкими рассуждениями о необходимости борьбы с терроризмом и освобождении от их гнета мирного населения Сирии, но при этом продолжают оказывать всяческую помощь курдам, терроризирующим сирийцев в районе Дейр-эз-Зора.

    Поддержку боевиками оказывается коалицией и с воздуха. Бомбежки оборачиваются многочисленными жертвами среди мирного населения САР. Так, сегодня стало известно, что в результате обстрела со стороны авиации международной коалиции во главе с США погибли по меньшей мере 25 человек в пригороде города Хасеке.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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