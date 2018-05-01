«Господин Пашинян не убедил нас»: парламент Армении не смог избрать премьера

Ереван, 1 мая. Парламент Армении не поддержал кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. За его кандидатуру проголосовали только 45 депутатов при необходимых 53 голосах парламентариев.

Напомним, о своих намерениях голосовать против Пашиняна ранее заявили депутаты правящей Республиканской партии Армении (РПА), пишет ТАСС.

«Господин Пашинян не убедил нас», — заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян на заседании парламента во вторник.

Согласно, действующему законодательству Армении, в случае, если депутаты по итогам голосования не смогли избрать премьер-министра, назначается новое голосование. Его должно провести в течение семи дней с даты предыдущего. Если и со второй попытки премьер так и не будет избран,парламент должен быть распущен.



