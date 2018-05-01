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Политика
«Господин Пашинян не убедил нас»: парламент Армении не смог избрать премьера
Общество
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    «Господин Пашинян не убедил нас»: парламент Армении не смог избрать премьера

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    «Господин Пашинян не убедил нас»: парламент Армении не смог избрать премьера

    Ереван, 1 мая. Парламент Армении не поддержал кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. За его кандидатуру проголосовали только 45 депутатов при необходимых 53 голосах парламентариев.

    Напомним, о своих намерениях голосовать против Пашиняна ранее заявили депутаты правящей Республиканской партии Армении (РПА), пишет ТАСС.

    «Господин Пашинян не убедил нас», — заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян на заседании парламента во вторник.

    Согласно, действующему законодательству Армении, в случае, если депутаты по итогам голосования не смогли избрать премьер-министра, назначается новое голосование. Его должно провести в течение семи дней с даты предыдущего. Если и со второй попытки премьер так и не будет избран,парламент должен быть распущен.


     

    Автор: Алексей Громов
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