Умер создатель зайчика Playboy

Москва, 1 мая. Создатель логотипа Playboy Арт Пол скончался в Чикаго. Причиной его смерти стало воспаление легких. Ему было 93 года.

Отметим, что Арт Пол стал первым человеком, которого создатель культового журнала Playboy Хью Хефнер принял на работу. Пол был дизайнером не только знаменитого кролика, но и первого выпуска Playboy, обложку которого украсила Мэрилин Монро.

«Арту нужно отдать должное за то, сколько он сделал для раскрепощения иллюстраторов», — рассказала дочь Хефнера Кристи.

По ее словам, Полу удалось сформировать понимание того, что искусство рекламы способно быть таким же значимым, как и высокое искусство.

Ранее сообщалось, что звезда журнала Playboy рассказала о своей интимной связи с Трампом. Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал рассказала об интимных отношениях с президентом США Дональдом Трампом, которые начались всего через три месяца после того, как Меланья Трамп родила сына Баррона.