ЧП в Одессе: в парке Горького пылает кафе «ВДВ»

Одесса, 1 мая. В одесском парке Горького горит кафе «ВДВ». По словам очевидцев, пламя полностью охватило все здание, его окутал густой черный дым, его видно за километры.

Заведение расположено неподалеку от кинотеатра «Москва». Кроме того, рядом расположены детские аттракционы. На месте ЧП работают пожарные и правоохранительные органы. Как сообщил источник ФАН,по предварительным данным, никто не пострадал: всех посетителей и персонал успели вовремя эвакуировать.

Причины возгорания устанавливаются.