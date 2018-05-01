Сирия накануне войны с SDF: курды вместе с бывшими членами ИГ приближаются к САА в Дейр-эз-Зоре

Военные источники многих арабских изданий отмечают, что на северо-востоке САР растет напряжение между силами Сирийской арабской армии (САА) и проамериканскими курдскими отрядами. Обе стороны сейчас стягивают в район линии соприкосновения на восточном берегу Евфрата значительные силы. Источник в правительственных войсках САР сообщил Федеральному агентству новостей (ФАН), что среди передислоцированных в регион радикалов курдских Демократических сил Сирии (SDF) есть также несколько сотен бывших членов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

В общей сложности за Евфратом недалеко от линии разграничения с САА дислоцируется около трех тысяч проамериканских бойцов, не считая резерва. При этом порядка 600-700 из них, согласно данным нашего источника, — амнистированные курдскими лидерами террористы ИГИЛ1. Сейчас эти новоиспеченные бойцы SDF получают зарплату американскими долларами и открыто пользуются всесторонней поддержкой Соединенных Штатов.

Подготовка вооруженных отрядов проводится американскими силами специальных операций на базе в районе прифронтового населенного пункта Джадит Агедат. На вооружении у базирующихся здесь бандформирований находится большое количество военных пикапов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами, артиллерийских орудий и минометов.

Основной причиной роста напряженности между курдами и войсками САР стало значительное увеличение жалоб от местного населения на курдских радикалов. По рассказам жителей, бойцы SDF все чаще прибегают к по-настоящему террористическим методам. При этом гражданские лица постоянно становятся жертвами нападений курдов. «Демократические силы» в совершении этих преступлений поддерживают США, которые ведут бомбардировки жилых районов с воздуха. Буквально сегодня в результате очередного авиаудара американской коалиции погибли 25 жителей провинции Хасака, о чем ФАН писало ранее.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, военный эксперт Александр Жилин заметил в беседе с нашим корреспондентом, что под влиянием Соединенных Штатов курды, действительно, превратились в отъявленных террористов. По его мнению, после того как остатки ИГ1 растворились в рядах SDF, стало почти невозможно отличить их друг от друга и разобраться кто из них кто.

«Курды в рамках сирийского конфликта начинали бороться за свое жизненное пространство, когда к ним пришли боевики ИГ. Американцы на определенном этапе их поддержали: вооружили, дали технику, боеприпасы и так далее. Потом США незаметно подменили понятия, и курды, уже фактически опустившись до уровня самих террористов «Исламского государства», стали воевать против легитимной власти Сирии. Теперь они ставят себя вне закона», — подчеркнул собеседник ФАН.

Это обстоятельство, многочисленные инциденты, связанные с нападениями отрядов SDF на мирных арабов-суннитов, а также их прямые связи с самыми отъявленными участниками сирийского конфликта — с боевиками ИГ — все это ставит под большой вопрос нынешний статус курдов. Фактически они также пытаются создать некое квазиобразование, захватив суверенные территории независимой страны, а их методы отличаются крайним экстремизмом.

После падения «Исламского государства» курдские формирования заменили его, став главным инструментом войны США против Сирии. Фактически силы SDF вместе с остатками отрядов террористической группировки приняли на себя все ключевые функции и стратегию действий ИГИЛ.

«Англосаксы, как они уже привыкли делать на протяжении столетий, воюют за свои интересы чужими руками. В этом, безусловно, нет ничего нового. Курды теперь идут против сирийской армии с ИГИЛовцами в своих рядах, и они могут кричать что угодно — хоть «Аллах Акбар!», хоть «Свободу курдскому народу!» — сути это не меняет. В любом случае они воюют не за себя, а за англосаксов и против Сирии и Башара Асада», — резюмировал Александр Жилин.

1 Организация запрещена на территории РФ.