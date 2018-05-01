Потешить самолюбие: почему Навальный отказался от согласованной акции на проспекте Сахарова

Поклонники Telegram на родине Павла Дурова — в Санкт-Петербурге — собрали в свою первомайскую колонну аж пятьсот участников, хотя тут, конечно, слегка погода подкачала — 1 мая в Питере целый день шел дождь. Про Алексея Навального, который накануне принял участие в аналогичной и гораздо более солидной столичной акции, в Петербурге не вспоминали. Многим было непонятно, зачем Навальный вышел 30 апреля на проспект Сахарова выступать за Telegram и Дурова, а от предложенного мэрией Москвы этого же места для его собственного митинга 5 мая отказался — логики в этом ни эксперты, ни представители оппозиции так и не увидели.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей независимый аналитик Александр Асафов, хотя митинг на Сахарова и имел антигосударственную повестку — протест против законного решения властей о блокировке Telegram, тем не менее, мероприятие было согласовано, и у всех была возможность выразить свою позицию, то есть в той или иной форме люди вели диалог с властью. Этой возможностью охотно воспользовался и Навальный, напомнил эксперт, однако, когда ему самому предоставили проспект Сахарова для санкционированной акции, он демонстративно отказался.

«Страх Навального выйти на нормальную согласованную акцию подтверждает, что у него просто нет актуальной политической повестки, и он боится, что на его митинг придет слишком мало народу. Поэтому он и паразитирует на чужих акциях», — отметил эксперт.

По словам собеседника ФАН, Навальный намеренно отказался от согласования митинга на проспекте Сахарова, настаивая на предоставлении ему Тверской — он сознательно подбивает своих немногочисленных сторонников нарушать закон, тем более, что задерживать, скорее всего, будут их, а не его.

«Весь смысл акции 5 мая — потешить самолюбие Навального и дать ему дополнительный пиар. Навальный пытается любым способом реанимировать свою популярность, которой у него почти не осталась. Для этого он пользуется разнообразными «методами» — от привлечения школьников и паразитирования не теме свободы Интернета до «стандартной» для него практики — обеспечить громкие заголовки в СМИ за счет задержаний своих сторонников», — отметил Александр Асафов.