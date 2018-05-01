Корреспондент РИА Новости пострадала в результате беспорядков на первомайском шествии в Париже

Париж, 1 мая. Корреспондент российского агентства РИА Новости пострадала в результате применения полицией слезоточивого газа в ходе столкновений с участниками погромов, в которые вылилось первомайское шествие в Париже.

По словам пострадавшей, применить слезоточивый газ и водометы полиция пришлось в районе вокзала Аустерлиц, хотя сначала правоохранители не реагировали на происходящее. В итоге, как подчеркнула корреспондент, пострадали десятки человек. При этом она заметила, что в целом свое состояние может оценить как нормальное.

Scenes in Paris as police and May Day protesters clash near Gare d'Austerlitz pic.twitter.com/BXj6dWiyCi — Samantha Jenkins (@samanthajenkins) May 1, 2018

Напомним, участники первомайской демонстрации начали свое шествие от площади Бастилии. В колонне двигалось около 1200 молодых людей, многие из них были в черной одежде и масками на лицах. В процессе продвижения провокаторы начали бить витрины магазинов, ресторанов и кафе, подожгли автомобиль, а также атаковали "Макдоналдс".

В эти минуты в районе вокзала находятся несколько десятков фургонов правоохранителей и водометы.



