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Корреспондент РИА Новости пострадала в результате беспорядков на первомайском шествии в Париже
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    Корреспондент РИА Новости пострадала в результате беспорядков на первомайском шествии в Париже

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    Корреспондент РИА Новости пострадала в результате беспорядков на первомайском шествии в Париже

    Париж, 1 мая. Корреспондент российского агентства РИА Новости пострадала в результате применения полицией слезоточивого газа в ходе столкновений с участниками погромов, в которые вылилось первомайское шествие в Париже.

    По словам пострадавшей, применить слезоточивый газ и водометы полиция пришлось в районе вокзала Аустерлиц, хотя сначала правоохранители не реагировали на происходящее. В итоге, как подчеркнула корреспондент, пострадали десятки человек. При этом она заметила, что в целом свое состояние может оценить как нормальное.

    Напомним, участники первомайской демонстрации начали свое шествие от площади Бастилии. В колонне двигалось около 1200 молодых людей, многие из них были в черной одежде и масками на лицах. В процессе продвижения провокаторы начали бить витрины магазинов, ресторанов и кафе, подожгли автомобиль, а также атаковали "Макдоналдс".

    В эти минуты в районе вокзала находятся несколько десятков фургонов правоохранителей и водометы.


     

    Автор: Алексей Громов
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