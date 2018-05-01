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Взрыв газа произошел в жилом доме в Тамбовской области
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    Взрыв газа произошел в жилом доме в Тамбовской области

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    Взрыв газа произошел в жилом доме в Тамбовской области

    Москва, 1 мая. Пожар из-за взрыва бытового газа произошел в Мичуринске, Тамбовская область. По предварительным данным, один человек пострадал, пишет региональное МЧС.

     «В 16.52 01.05.2018 г. в ОДС ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о пожаре по адресу: город Мичуринск, микрорайон 5-я Кочетовка, улица 7 Ноября», — отмечается в тексте.

    Взрыв бытового газа, по предварительным данным, произошел на третьем этаже. Сейчас на месте пожара работают два отделения ПСЧ-7, одно отделение ПЧ-6.

    Автор: Алексей Громов
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