Взрыв газа произошел в жилом доме в Тамбовской области

Москва, 1 мая. Пожар из-за взрыва бытового газа произошел в Мичуринске, Тамбовская область. По предварительным данным, один человек пострадал, пишет региональное МЧС.

«В 16.52 01.05.2018 г. в ОДС ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о пожаре по адресу: город Мичуринск, микрорайон 5-я Кочетовка, улица 7 Ноября», — отмечается в тексте.

Взрыв бытового газа, по предварительным данным, произошел на третьем этаже. Сейчас на месте пожара работают два отделения ПСЧ-7, одно отделение ПЧ-6.