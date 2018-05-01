Тарантино обвинил компанию Вайнштейна в невыплате более 4 млн долларов

Лос-Анджелес, 1 мая. Американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что компания продюсера Харви Вайнштейна должна ему более 4 млн долларов.

В частности, режиссер требует отчислений за картины «Грайндхаус» (300 тысяч долларов), «Бесславных ублюдков» (575 тысяч долларов), «Джанго освобожденного» (1,25 млн долларов) и «Омерзительную восьмерку» (2,5 млн долларов).

Как пишет издание The Hollywood Reporter, адвокаты Тарантино уверяют, что у компании Вайнштейна множество денежных обязательств. Денежные претензии к ней также имеют Джейк Джиленхолл, Леонардо ДиКаприо и Рэйчел МакАдамс.

Ранее сообщалось, что ДиКаприо и Брэд Питт снимутся в фильме Тарантино. Они примут участие в новом фильме, который должен выйти на экраны в августе 2019 года. Действие картины будет происходить в 1969 году в Голливуде, где пытаются прожить без денег двое парней-хиппи. Известно, что может сюжет ленты иметь отношение к знаменитому «хиппи-маньяку» Чарльзу Мэнсону и убийству Шарон Тейт, которое было совершено членами секты Мэнсона «Семья».